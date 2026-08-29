УЕФА внесе официален иск в американски съд да получи документите по плана на Джани Инфантино и структурата на сделката, която той бе на път да сключи с инвестиционния фонд "Thrive Eternal" от името на ФИФА.

Тя трябваше да прати в ръцете на бизнесмените Джак и Джошуа Кушнер сериозен дял от акциите в бранда ФИФА (малко над 20 процента), като получи и частичен контрол върху световните първенства. Всичко това - срещу едни 4.2 милиарда долара.

Искането на УЕФА идва, за да сложи началото на "съдебни действия в търсене на криминално деяние", както гласи официалната позиция на европейската централа. Президентът Александър Чеферин призна преди дни в подкаст, че УЕФА ще даде на съд ФИФА и Инфантино заради сделката, която е готвена без знанието и одобрението на членовете на световната федерация.

В аргументацията на документа, внесен американския съд с искане за разсекретяване на пълната информация, се казва: "Това се прави заради подозрения в измамен акт от страна на Инфантино и промотиране на активи, които не притежава, за да получи лична изгода."

Други аргументи са, че действията на шефа на ФИФА нито са координирани с управата на световния футбол, нито са минали дори през независим оценител, който да направи прогноза колко е реалната стойност на дяловете, които Инфантино искаше да продаде. Както и за "недопустимо узурпиране на актив, който е обществен, а не личен".

В същото време УЕФА, съвместно с европейски съд в Швейцария, подготвя обвинителен акт срещу фонда "Thrive Eternal", който е ръководен от зетя на Доналд Тръмп и неговия брат. Там обвиненията са в опит за придобиване на публичен актив с огромно обществено значение при нулева прозрачност.

От компанията също са изискани всички документи и записи от комуникацията с Инфантино.

След жребия за Шампионската лига в четвъртък, представители на всички 55 федерации - членове на УЕФА, са имали среща в Монако. Там е изразена единодушната позиция, че Европа няма да спре да търси промяна на лидера на ФИФА и осветяване на всичко около скандалния, нереализиран план на Инфантино.

Дир.бг