Бруклин Бекъм се впусна да защитава съпругата си Никола Пелц и предупреди, че никой няма право да я коментира в онлайн спор с потребител за теглото ѝ.

27-годишният амбициозен готвач отвърна на удара в секцията за коментари към последния си кулинарен урок в Instagram, след като един от последователите му попита: "Ще направиш ли коментар към всички, които са загрижени за жена ти и колко болнаво изглежда? Тя сама се показва публично, нахрани я."

Бруклин отговори: "Никога не говорете за жена ми. Тя е красива и никога не бива да коментирате тялото на жена. Това е срамно."

Предприемачът е женен за 31-годишната Никола от 2022 г., като двамата подновиха брачните си клетви миналата година, на която не присъстваха близките на Бруклин заради продължаващата си вражда с тях. Междувременно стана ясно, че Никола е отслабнала специално за ролята си в инди драмата "Прима". Тя играе главната роля - балерина на име Марго - и за да се превъплъти напълно в образа, Пелц се е подложила на строга диета и интензивен тренировъчен режим.

Освен че се застъпи за съпругата си, най-големият син на Дейвид и Виктория отговори и на последователите, критикуващи домашно приготвения му пай в кулинарното видео, като им каза: "Очевидно не съм професионален готвач."

Бруклин получи много съвети какво може да направи, за да подобри рецептата, която нарекоха "водниста". Последователите му му казаха, че каймата трябва да се отцеди добре и да се охлади, преди да се добавят картофите, докато други казаха, че трябва да добави поръсено сирене отгоре.

Феновете написаха в коментарите: "Приятелю, това не е критика, а съвет. Причината да е потънала е, че трябва да изчакаш каймата да се охлади напълно, преди да сложиш картофите. Все пак е прекрасно ястие";

Някои бяха изненадани, че Бруклин реши да нареже картофите си с кожата и да я премахне едва след като ги свари. "Защо не обели картофите преди това?"; "Трябваше да отместя поглед, когато започна да прави картофите". Други пък бяха впечатлени от кулинарните умения на Бруклин, казвайки: "Изглежда вкусно!!" и "Страхотни умения."

В отговор на коментарите той написа: "Очевидно не съм професионален готвач, хаха. Просто обичам да готвя и да ям. Харесват ми всички прекрасни коментари. Също така, ако някой е забелязал, ОБОЖАВАМ да приготвям лесна храна. Любимата ми."

Докато Бруклин е бил зает с приготвянето на любимата си храна, Никола се е подложила на строга диета и интензивен тренировъчен режим, за да се превъплъти напълно в образа си на балерина. Тя завърши четири месеца строги балетни тренировки за ролята, в резултат на които теглото ѝ е спаднало до под 45 килограма.

В допълнение към подготовката си за танци, тя прекара не малко време и във фитнеса, за да се подготви за ролята си заедно с носителката на "Оскар" Фей Дънауей. Никола, която се появи и във филма "Лола" от 2024 г., избра да отслабне без да прибягва до използването на инжекции за отслабване като Ozempic.

Източник каза по това време: "Никола беше отдадена на това да направи всичко точно както трябва за тази роля и това просто доказва нейната решителност и отдаденост. Също така нямаше начин тя някога да използва инжекцията и затова свърши цялата работа сама. Имаше спекулации защо е отслабвала, особено предвид последните събития в личния ѝ живот, но сега всичко е напълно логично."

Дир.бг