Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, обяви президентът Илияна Йотова пред журналисти за участието си в изборите на 25 октомври.
Тя първа обяви кандидатурата си на 24 юли, а четири дни по-късно от "Прогресивна България" ѝ декларираха подкрепа.
От ГЕРБ още не са обявили дали и кого ще издигнат.
От ПП и ДБ подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев, но ги чакат сами да обявяват официално начало на кампанията си, като също ще бъдат издигнати от инициативен комитет.
Не са обявили решенията си и останалите парламентарни партии - ДПС и "Атака".
Кандидатира се лидерът на МЕЧ Радостин Василев, чиято партия беше най-близо под бариерата за НС с 3,26%, както и фигури от по-малки формации и независими като Иван Христанов, Николай Ненчев и др.
Йотова е в курортното селище Старозагорски бани за откриването на XX-ия Национален тракийски събор "Богородична стъпка 2026
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Пореден русоблизец
Анонимен
29.08.2026 12:53 А на вас,евроатлантоблизците къде са ви от години платените самолети и тия които са тук защо не летят,ще ти отговоря,защото нямат логистика,т.е. резервни компоненти,а навигацията в тях още не е доокомплектована!Само лаете,а не виждате каква мърша е държавата,всъщност отдавна само територия,заради такива"национални"защитници и приемници на чужди"ценности"!