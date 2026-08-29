810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на НОИ за първите шест месеца на годината, цитирани от БНТ.

Само десет души получават пенсия над максималната.

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град - средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали - 432 евро.

Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер.

През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души.

Дир.бг