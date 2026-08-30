Голяма част от кметовете, които в момента са политически свързани с Делян Пеевски, вероятно ще се преориентират към управляващите при следващите местни избори. Това прогнозира политологът Първан Симеонов в ефира на bTV.

Според него причината е свързана най-вече с необходимостта на общините да поддържат добри отношения с централната власт. Финансирането и решаването на редица местни проблеми зависят от държавата.

"Пеевски е наясно, че на местните избори голяма част от кметовете му ще се ориентират към новата власт, а не към него", заяви Симеонов.

По думите му това няма да означава непременно официално политическо отдалечаване от Пеевски. Кметовете обаче ще търсят подкрепата на управляващите заради практическите нужди на общините.

"Всеки един местен кмет най-ясно знае, че трябва да е добре с централната власт. Има обективни процеси, по силата на които Пеевски вече не е онзи връх, който беше", коментира политологът.

Симеонов смята, че първите 100 дни на новото управление не дават достатъчно основания за окончателна оценка. Лятото е забавило политическия ритъм, а периодът се оказва своеобразна пауза между изборите през пролетта и президентския вот през есента.

Според него по-сериозната оценка за управляващите ще започне след президентските избори и приемането на следващия бюджет.

"Реално ще почнем да оценяваме управлението след президентските избори, след приемането на бюджета, под който за пръв път тези ще се подпишат", каза той.

По думите му управляващите са използвали първите месеци, за да запазят инерцията от пролетните избори и да я пренесат към президентския вот. Симеонов очаква властта постепенно да промени и политическия си подход. Вместо да реагира на събитията, тя може да започне да работи с по-дългосрочна стратегия.

Политологът коментира и прогнозите за протести през есента. Според него не е изключено недоволството да бъде свързано не толкова с политически теми, колкото с предстоящата бюджетна процедура.

Следващият бюджет според Симеонов ще трябва да включва повече реформи. Това може да означава и съкращаване на определени разходи.

Той прави разлика между реакциите към настоящия и към следващия бюджет. Според него основната критика към Бюджет 2026 е, че държавата продължава да харчи и да дава средства.

"Протести има, когато бюджетът започне да ти взема", обобщи Симеонов.

Той коментира и ролята на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. По думите му "демократичната общност" не го атакува остро и това е показателно". Симеонов смята, че усилията на Демерджиев по казуса с Пеевски му помагат да трупа популярност.

Според политолога всички тези процеси трябва да се разглеждат и през предстоящата президентска кампания. Той очаква политическата обстановка през есента да бъде все по-силно повлияна от изборите.

Дир.бг