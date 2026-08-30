На 62 години Сандра Бълок отново е под светлините на прожекторите. Поводът е завръщането ѝ като Сали Оуенс в Practical Magic 2, повече от четвърт век след филма, който превърна нея и Никол Кидман в едни от най-обичаните екранни вещици.

И докато около холивудските звезди обикновено вървят легенди за менюта от зелени сокове, протеин и неща, които никой нормален човек не държи в кухненския шкаф, Бълок през годините е описвала доста по-човешко отношение към храната.

Когато се храни по-семпло, в чинията ѝ може да има кафяв ориз, черен боб и зеленчуци на пара. Но актрисата е разказвала и за традицията си да оставя период от петък вечер до събота вечер, в който си позволява храните, за които ѝ се е дояло през седмицата.

А списъкът става далеч по-забавен.

Сред слабостите, които Бълок е споменавала, са виенски сладкиши, сурово тесто за бисквити и Lucky Charms с мляко, изядени в леглото пред телевизора. Дори е разказвала как си набелязала необичайна комбинация от черен шоколад с бекон, просто защото я видяла в магазин и решила, че трябва да я опита.

И това далеч не е единствената ѝ хранителна слабост. Бълок е посочвала сладоледа като любима храна, а когато Стивън Колбърт я пита за най-добрия сандвич, отговорът ѝ е класически BLT - с много бекон и много маруля.

Връзката с десертите всъщност е почти семейна. По-малката сестра на Сандра, Гезине Бълок-Прадо, е професионален сладкар, автор на готварски книги и телевизионна водеща, а храната и семейните рецепти са част от връзката между двете сестри.

Може би точно затова историята на Бълок е по-симпатична от поредната "тайна диета на звездите". Няма забранен свят, в който една бисквитка съсипва всичко. Има дни за ориз и зеленчуци и дни, в които купа сладка закуска в леглото звучи като напълно разумен житейски избор.

Дир.бг