Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс и БТА. Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с "не", а 47,2% - с "да", показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума. Огласеният резултат вероятно ще замрази всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. Правителството беше формулирало плана си за членство като "сега или никога".

Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на разположената наблизо Гренландия.

Лагерът "против" твърдеше, че евентуално членство в ЕС би застрашило суверенитета и риболовните води на острова.

Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир пред репортери, след като гласува вчера в столицата.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство. Очаква се тези отношения да останат непроменени.

Дир.бг