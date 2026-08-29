Отборът на „Волов-Шумен 2007“ спечели гостуването си на „Доростол“ в Силистра в мач от 3 кръг на североизточната Трета лига.

Шуменци стигнаха до победата през второто полувреме, след като за десетина минути отбелязаха 3 гола и не оставиха време за реакция на домакините.

Добре подредената защита на „Доростол“ не позволи на шуменските футболисти да отбележат гол през първото полувреме, въпреки че те създадоха положения пред вратата на противника си.

През втората част отборът от Шумен успя да пробие защитата на домакините, а две от попаденията вкараха влезли като смени футболисти.

В 67-та минута в игра за „Волов-Шумен 2007“ влезе Алекс Тодоров. Шуменци изпълниха ъглов удар и Тодоров вкара за 0:1.

В 78-та минута Румен Николов, появил се на терена през второто полувреме, удвои преднината на шуменци – 0:2.

Две минути по-късно Димитър Игнатовски пресече пас на противник, напредна сам и отбеляза за 0:3.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ е домакин на „Фратрия II“ По програма срещата в събота, 5 септември от 17,00 часа на стадион „Панайот Волов“.

ШУМ.БГ