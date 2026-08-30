Откритото първенство по тенис на САЩ започва днес. Време е за последната от четирите надпревари от Големия шлем - тази година US Open е с рекорден награден фонд ($108 милиона спрямо $90 милиона преди година), но пък ще бъде без световния №1 при мъжете Яник Синер, който пропуска Ню Йорк заради травма в коляното.

За сметка на това основният му опонент, Карлос Алкарас се завръща след като дълго лекуваше контузия, но липсата на Синер означава, че през 2026 година няма да гледаме мач между двамата в турнир Шлема, а в крайна сметка нека го кажем - това съперничество се очертава като модерна класика в мъжкия тенис.

За съжаление въпреки младостта си, и двамата вече се срещнаха със сериозни здравословни проблеми.

Алкарас може да не е играл мач на сингъл от април насам, но въпреки това е считан за основен фаворит, следван от Александър Зверев (№1 в схемата в отсъствието на Синер), а разбира се, както винаги и старото куче Новак Джокович (четвърти поставен) се надява да има реален шанс за така жадуваната титал №25 от Големия шлем.

Ако всичко се развива според очакванията, бихме могли да гледаме Карлитос срещу Ноле на полуфинал, което пък означава, че ако Зверев достигне до финала, той би могъл да играе срещу един от тези двамата.

След успешни квалификации, макар и със само два изиграни от общо три възможни мача, на голямата сцена отново ще гледаме и Григор Димитров. Първата ни ракета пропусна турнира поради контузия преди година, но сега отново е на линия и ще преследва достойно представяне, което да му помогне да възвърне самочувствието си.

Съперник на Гришо в първия кръг е Алексей Попирин (Австралия), а при успех следва среща с Яник Ханфман (Германия) или Алехандро Табило от Чили, като в третия кръг бихме могли да видим дуел с лидера в схемата Зверев, но всичко с времето си.

С "уайлд кард" пък ще гледаме лебедовите песни на двама ветерани - шампионът Стан Вавринка, както и френския шоумен Гаел Монфис.

При дамите най-голям шум всякаш се вдигна околоп присъствието на сестрите Уилямс. Да, през 2026 година отново говорим за Винъс и Серина в основната схема на US Open, макар че само Винъс ще играе на сингъл, докато Серина ще се впусне в надпреварата на двойки (след като вече игра на смесени такива с Карлос Алкарас).

Арина Сабаленка е №1 в света, макар да няма триумф в турнир от Шлема тази година. И съществува реална възможност да се прости с върха, ако не направи силен турнир, защото шампионката от Australian Open Елена Рибакина е много, много близо до нея.

Всъщност, ако Рибакина достигне до полуфинал, тя ще бъде новата №1 в света, без значение от това как се развие турнира за останалите в челото.

Но проблемът пред казахстанката е отказването ѝ поради контузия в Синсинати, като няма яснотат относно колко сериозна всъщност е травмата ѝ.

Откритото първенство на САЩ започва днес и в следващите две седмици със сигурност няма да е скучно.

По традиция мачовете ще се излъчват по Евроспорт 1 и Евроспорт 2 в родния ефир, както и в платформата HBO Max.

Дир.бг