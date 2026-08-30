Националното събрание на ГЕРБ освободи от състава на Изпълнителната комисия Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков. На тяхно място делегатите избраха Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков. Промените бяха гласувани по време на днешното Национално събрание на партията.

Реч пред делегатите произнесе Делян Добрев. Той коментира предстоящите президентски избори, както и възможните кандидати за държавен глава.

"Не напускам, не си тръгвам. Оставам, не отивам другаде. Това не означава, че си оттеглям молбата за напускане на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Но ако си в управляващ орган, според закона, не може да се занимаваш с бизнес", обясни Добрев напускането на Изпълнителната комисия.

"Ако Гюров е десният обединител, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров. Той е инфлуенсър, а нашите избиратели са работещи хора", каза Делян Добрев.

Според Добрев кандидатът на ГЕРБ има сериозен шанс да стигне до балотаж. Той посочи, че според него между 200 и 250 хиляди души биха подкрепили Андрей Гюров.

Добрев посочи и своите лични фаворити за кандидат-президент на партията. Сред тях е кметът на Бургас Димитър Николов.

По думите му кандидатурата на Николов не би попречила на организацията на "Евровизия". Причината е, че президентската кампания ще продължи около два месеца.

Другите две имена, които Добрев посочи като добри варианти за кандидат на ГЕРБ, са Томислав Дончев и Росен Желязков.

По-късно Томислав Дончев коментира, че "е твърде млад за тази работа", отхвърляйки предложението на Добрев.

ГЕРБ провежда национално събрание, като форумът събира 700 делегати и гости от всички областни структури в страната. Една от целите на събранието е партията на Бойко Борисов да даде път на по-младите си кадри. Очакванията са да бъдат наредени приоритетите на партията за новия политически сезон. Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори и изтичащите срокове за номинации на кандидат президентски двойки.

Дир.бг