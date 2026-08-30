Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украйна в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия, обяви Министерството на отбраната в Москва.

В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област.

Тази сутрин е атакуван и град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област.

За Киевска област е ден на траур, в памет на загиналите 37 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси, дронове и взривни вещества. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове.

Дир.бг