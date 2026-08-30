Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украйна в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия, обяви Министерството на отбраната в Москва.
В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област.
Тази сутрин е атакуван и град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област.
За Киевска област е ден на траур, в памет на загиналите 37 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси, дронове и взривни вещества. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Украйна пък ще нанесе масирани удари срещу енергийните съоръжения на Русия, защото ще има да си връща.
анонимен
тая война ще свърши, когато изчезне и последния украинец от там! руснаците никога няма да се откажат от крайната област на империята!
анонимен
който е тръгнал срещу ВЕЛИКА РУСИЯ, хубаво не е видял - чингис хан, наполеон, хитлер........това беше грешката на украинците!
Анонимен
Агонията е лоша работа,а помисли ли някой как живеят и ще живеят украинците при тази продължаваща в отговор разруха,сега с чуждо оръжие и логистика е лесно,но за народеца кой и с какво ще помага,с пакети на"солидарноста"ли ще се топлят най - малкото!
Анонимен
В Русия имало само един руснак, но всички му викали Иванушка украинеца, хората от десетките останали етноси не ги броя, разбира се.
Анонимен
Не мога да разбера само защо уважаваният сайт шум.бг постоянно копира вражеска рашистка пропаганда от дир.бг, с произход "министерството на отбрана на Русия".
Все едно Сталин да разпространява пропагандата на Гьобелс или обратното.
Анонимен
Отваряй канала на УНИАН в Ютуб.
Сигурно за пореден път има преврат в Кремлин.