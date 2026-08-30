Домашните кучета в община Шумен са 1987 (в града и селата). Това е броят на декларираните от стопаните им любимци.

Те са посочени в регистър на администрацията към средата на месец юли тази година.

233 от стопаните, посочени в документа, притежават повече от едно куче, като при някои домакинства броят им е значително по-голям. Има стопани с по две, три и повече животни. Един човек е декларирал 7 кучета, един – 8. Трима са декларирали по 9 кучета.

В сравнение с данните от началото на миналата година има ръст на регистрираните домашни кучета с 29%. В средата на април 2025 г. те са били 1544.

Голяма част от животните са вписани като „микс“ – 335 кучета. Най-често срещаното куче в регистъра с порода е кокер шпаньол - 157. Записани са още немски овчарки, пудели, лабрадори, голдън ретривъри, пинчери, хъскита, йоркширски териери и др.

В регистъра на Община Шумен за безстопанствени кучета са вписани 477. Той е с данни от януари 2025 г до април 2026 г., публикуван е на 12 август.

Почти всички четириноги, описани там, са с чип, ваксинирани и кастрирани. От тях 200 са останали в приюта, 157 са върнати в селата, 110 са върнати на различни места в града и общината. Само 10 са осиновени.

ШУМ.БГ