Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предложил при посещението си в Москва тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския му колега Владимир Путин и украинския Володимир Зеленски в опит да се сложи край на войната, съобщи днес американското издание Axios, позовавайки се на два свои източника, запознати с въпроса.

Посещението на Ратклиф имало отчасти за цел да се определи дали ръководителите на руските разузнавателни служби биха могли да помогнат да се убеди Путин да предприеме действия за възобновяване на преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ.

В Москва Ратклиф се срещнал в руската столица с руските си колеги - началника на външното разузнаване Сергей Наришкин и директора на ФСБ Александър Бортников.

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че Ратклиф е дал на Бортников "мрачна оценка" за състоянието на войната и е призовал Русия да сключи сделка, преди положението ѝ да се влоши. Според източниците на Axios Ратклиф е заключил, че Бортников е конструктивен играч, който би могъл да помогне за рестартирането на дипломатическите усилия.

Тръмп заяви в четвъртък пред Axios, че посещението на Ратклиф е било "стандартна работа" и не е имало за цел да предупреди Русия да не атакува територия на НАТО.

От ЦРУ са отказали коментар.

Администрацията на Тръмп е повдигала идеята и преди, като Зеленски се е съгласявал, но Путин я е отхвърлял.

В петък американски представители са информирали Зеленски за разговорите на Ратклиф в Москва и предложението за тристранна среща на върха. Украинският президент е бил уведомен, чу в Москва е обсъдена възможността за възобновяване на мирните преговори.

Украинските власти обаче са силно скептични относно намеренията на Путин и твърдят, че разполагат с разузнавателни данни, които сочат, че той планира голяма ескалация на войната.

Началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов заяви пред местните медии в четвъртък, че преговорите с Русия с посредничеството на САЩ могат да се възобновят през септември.

Заместник-началникът на кабинета на Зеленски Павло Палиса заяви пред репортери в петък, че Путин е наредил на военните си да подготвят няколко оперативни сценария за офанзива в Северна Украйна, като Киев и Чернигов са определени като ключови области.

Самият Зеленски благодари в петък на САЩ за "необходимия тон на разговора с Русия" и заяви, че администрацията на Тръмп "налага реалистична визия за това какво трябва да се направи и какво трябва да се постигне".

Дир.бг