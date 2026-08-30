Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър, съобщиха турски медии и електронното издание на кипърския вестник "Сайпръс мейл".

Според турските медии фериботът, тип катамаран, е превозвал 279 пътници. Според "Сайпръс мейл" пътниците на борда са били 267, от които 259 пасажери и осем души екипаж.

По информация на турската медия "Хаберлер" корабът се е преобърнал, след като се е наводнил край бреговете на Гирне (Кирения) в признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР).

Най-малко 7 души са загинали, предаде Асошиейтед прес, като се позова на турските медии.

Над 172 души са спасени, заяви премиерът на СКТР Унал Юстел пред турската държавна телевизия ТРТ, цитиран от АП.

Пред ТРТ турският посланик в Никозия Али Мурат Башчери заяви, че има жертви, но не уточни колко.

Според Башчери много от 259-те пътници и осем души екипаж са били спасени, а някои са били откарани в болница.

Според информация в турските медии корабът е собственост на турската морска компания "Фило Денизчилик" и е пътувал по линията Гирне (Кирения) - турския град Мерсин.

Когато корабът бил на разстояние 2-2,5 км от брега, започнал да се пълни с вода и в подал сигнал за бедствие в 12:10 ч.

Капитанът бързо променил курса към пристанището, но не успял да стигне до него, предаде кореспондентът на БТА в Турция.

Дир.бг