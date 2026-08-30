Националното събрание на ГЕРБ обнови състава на своята Изпълнителна комисия с три нови лица по време на партиен форум в зала 3 на НДК в неделя. При откриването на събитието се регистрираха 427 делегати, пред които лидерът Бойко Борисов очерта приоритетите за новия сезон, но отново не обяви партийна номинация за президентските избори. Вместо очакваните две рокади, форумът гласува три персонални промени в тясното ръководство.

Делегатите приеха решението на бившия депутат Делян Добрев да напусне ръководния орган. От поста си изненадващо се оттегли и бившият заместник-кмет на Пловдив Владимир Темелков. Събранието попълни три места, след като старозагорският кмет Живко Тодоров също напусна комисията още през пролетта. На трите позиции бяха избрани Димитър Вучев, Стоян Петков и Радостин Танев. Вучев е областен координатор на партията за София. Петков ръководи структурата във Варна и бе предложен от Деница Сачева. Танев оглавява организацията в Стара Загора и влезе в ръководството след писмено предложение от Живко Тодоров.

Промените в партийния връх идват след поредица от събития през последните месеци.

През март Борисов възложи организационни функции на Тодоров и на бургаския кмет Димитър Николов. След вота през април парламентарната група на ГЕРБ се сви до 39 народни представители. Тогава старозагорският кмет обяви необходимост от възстановяване на антикорупционния профил на формацията, а три дни по-късно напусна Изпълнителната комисия, за да насочи вниманието си към развитието на града. Името му не бе внесено за вписване в съда, поради което не се наложи процедурно гласуване за неговото освобождаване.

През юни Делян Добрев обяви своето оттегляне от всички постове в политиката и парламента с аргумента, че трябва да отстъпи и да даде път на младите кадри. Бившият министър и председател на две парламентарни комисии се насочва към работа по големи проекти в енергийния сектор.

Заместници на Бойко Борисов в партията остават Томислав Дончев и Даниел Митов. В ръководния орган са кметът на Пловдив Костадин Димитров, депутатите Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Георг Георгиев и Стефан Арсов, както и Тодор Тодоров и Илтер Бейзатов.

В политическото си изказване Бойко Борисов коментира президентските избори в отговор на призива на Делян Добрев за издигане на самостоятелна кандидатура вместо подкрепа за Андрей Гюров. "Делян Добрев показа, че нищо не се е променил и каквото може да разбърка - ще го разбърка", заяви Борисов. По темата за вота за държавен глава лидерът посочи: "ГЕРБ не е олимпийски комитет, да участваме, защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж".

Борисов за пореден път акцентира върху необходимостта от взаимодействие в център-дясното пространство.

"Влизайки в тази кампания, отново ще привлечем битката с хората, които са в център-дясно. Знам всеки кого харесва, но има и по-висока камбанария. И ако има хора, които могат да видят оттам, ще разберат", допълни той и призова партията да запази своята същност.

Борисов благодари на участниците в партийна академия и на инструкторите, които са участвали в подготовката на новите кадри. Той посочи, че сред тях има строителни инженери, юристи, лекари, учители и директори. Лидерът на ГЕРБ заяви, че до края на годината партията ще продължи с обучението и подготовката на нови кадри. Той посочи, че предстоят обучения във Велико Търново, Пазарджик, Кърджали, Русе, Силистра, Добрич, Габрово и Севлиево.

По думите му, целта е да бъде представена пред обществото "ведра смяна" с нови хора, които не са обременени.

Борисов коментира и постигнатите от България цели за присъединяване към Шенген и еврозоната, както и влизането на страната в банковия съюз. Той посочи, че Шенген и еврозоната са били приоритетни цели за ГЕРБ.

По думите му, политическата ситуация е наложила ГЕРБ да влиза в коалиции с идеологически противници. "ГЕРБ го създадох, за да се бие с БСП. А влязохме в коалиция с леви партии. Но това беше след поредица от избори", припомни още той.

Дир.бг