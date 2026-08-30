Румъния вдигна два изтребителя F-16 от военновъздушна база 86 в Борча с цел наблюдение на румънско-украинската граница, след като радарната система на румънското Министерство на националната отбрана засече въздушна цел в близост до границата, предаде Аджерпрес.

Според информация на Министерството, цитирана от агенцията, дронът е засечен в 10:36 ч. тази сутрин (румънско и българско време) на около 20 км източно от село Вълкове в Украйна, близо до границата с Румъния.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в североизточната част на източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) в 10:50 ч. Тревогата е продължила до 11:18 ч. местно време, като на спешния номер 112 не са постъпили обаждания от граждани.

По информация на Диджи 24 румънските власти не са обявили до момента въздушната цел да е навлизала в румънското въздушно пространство.

Дир.бг