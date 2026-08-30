Александър Везенков показа огромната си класа и поведе българския национален отбор към победа в европейските квалификации.

България победи Румъния с категоричното 103:86 на територията на северната ни съседка, които не успяха да се зарадват на откриването на новата си зала в Тулча.

Причината бе, че България имаше фактор, който на подобно ниво просто прави умопомрачителна разлика.

Този фактор се казва Александър Везенков, който наниза 36 точки, към които добави 9 борби и 6 асистенции.

Именно Везенков бе играчът, който повлия на развоя на мача и направи победата ни над северните съседи толкова убедителна, при това в гостуване.

А двубоят бе първи за България от този втори кръг на европейските квалификации, в който сме в група с Румъния и Дания. Първият от тази група отива директно в основната част от квалификациите за ЕвроБаскет 2029, докато останалите два отбора не отпадат, но ще трябва да играят допълнителни квалификации.

В нашата група Румъния вече победи Дания преди три дни, а сега ние взехме ключова победа над основния си конкурент преди да дойдат следващите мачове през месец ноември.

Иначе днес мачът бе равностоен в първите му две части, или поне до последните три минути на втората.

Нещата се развиваха равностойно и на терена по-скоро властваше лошата защита и от двата отбора. Почти всяка стрелба на полето се превръщаше в кош, а особено България твърде лесно позволяваше на Румъния да реализира.

При 45:43 в полза на румънците се намеси Везенков, който реализира 7 точки в серия от 12 поредни за нашия тим, което ни даде ключова преднина на полувремето, а от този момент нататък Румъния не успя да се върне в мача.

Родният тим продължи да увеличава аванса си, за да се стигне до убедителното 103:86.

Квалификациите продължават през ноември с мачовете България - Дания и Румъния Дания, като вероятно тогава родният национален тим ще е без голямата си звезда, но той днес свърши достатъчно, за да ни донесе тази ключова победа.

Дир.бг