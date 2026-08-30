Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа", каза представителят.
"Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение - добави той - Продължаваме да стоим зад Украйна. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите един милиард души."
Министър‑председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец.
Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Смърт на империята
Анонимен
Шубето е голям страх. По цял ден от СМИ ни залива миризма на пълни натовски памперси.
Анонимен
Сами стават за посмешище и при това положение,никой не може да помогне,освен медицината да облекчи до някъде.