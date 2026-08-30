Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа", каза представителят.

"Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение - добави той - Продължаваме да стоим зад Украйна. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите един милиард души."

Министър‑председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец.

Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.

Дир.бг