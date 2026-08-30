Левски се завърна към футболна на родната сцена по шампионски и победи Ботев (Пловдив) с 3:1 като гост.

Така шампионът продължава да е единственият отбор без грешна стъпка от началото на сезона, печелейки едно от по традиция най-трудните си гостувания.

Левски влезе в този двубой след отпадане от Европа и тежък мач в Атина, където отборът инкасира 4 гола, но въпреки това днес показа класа и най-вече шампионски манталитет, за да си тръгне с три точки към София.

С оглед случилото се по същото време във Варна, където Лудогорец във втори пореден мач загуби точки, то към момента Левски има точка аванс и мач по-малко от разградчани, две точки повече и мача по-малко от ЦСКА 1948 и пет точки повече, но и мач повече от ЦСКА.

Днес Левски заслужи успеха си с представянето в атакуващ план през втората част, мака два мига на колебание и наивни грешки да можеше да костват победата.

След нулева първа част, в която не видяхме надмощие на един от двата отбора, Левски успя набързо да поведе след почивката.

Запазената марка на Хулио Веласкес са именно вторите полувремена, като в 51-ата минута Марко Груич ознаменува първия си мач като титуляр с гол, а в 59-ата Алдаир удвои.

Сърбинът откри майсторски глава след центриране именно на Алдаир, а след това влезлият на почивката португалец получи пас от сънародника си Сержиньо и удвои.

В тези моменти изглеждаше, че няма какво да спре Левски, но Светослав Вуцов реши да се намеси в ущърб на своя тим, когато при корнер изпусна топката и това позволи на Асен Чандъров да намали.

Случайно падналият гол вдъхна надежда на Ботев и пловдивчани започнаха да атакуват по-смело, но положенията им идваха единствено от статични ситуации.

Именно след корнер Кристиан Димитров игра с ръка. Ситуация, която не ни убеди докрай, че има дузпа, но в крайна сметка реферът бе привикан на ВАР и реши да отсъди наказателен удар.

Асен Чандъров застана зад топката, но Светослав Вуцов се превърна от грешник в герой и спаси поредна дузпа, за да запази аванса на Левски.

До края Левски съхрани преднината си и дори успя да вкара трети гол чрез Рейналдо в 94-ата минута.

Така Левски победи с 3:1 и продължава без грешка в шампионата - 6 победи от 6 мача.

Дир.бг