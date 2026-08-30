Лудогорец не успя да победи закъсалия Спартак във Варна - 1:1, с което допусна втора поредна издънка в преследването на върха в класирането на efbet Лига.

Бившите шампиони обстрелваха отвсякъде вратата на домакините, записаха за статистиката 20 шута към вратата, от които 9 бяха в рамката. Изпълниха 10 корнера и владееха топката в почти 70% от времето. Напразно - нови две изпуснати точки, след като с 1:1 преди седмица други две бяха изгубени срещу Славия.

И въпреки че сме в ранен етап от сезона, ясно е, че битката тази година ще е с възможно най-малко грешки. Левски дотук не е допуснал нито една и потенциално, ако спечели отложения си мач със Славия, ще е с 4 т. пред Лудогорец.

Първото полувреме донесе три отлични ситуации за Квадво Дуа, но асът в атаката на гостите нямаше ден и бе забравил головия си инстинкт в Разград. Агибу Камара и Ивайло Чочев също имаха ситуации, а в последните секунди на полувремето Спартак едва не поведе. Тогава Антон Иванов не уцели вратата от удобна позиция.

Водени от новия си треньор Васил Петров, домакините не отстъпваха в единоборствата, въпреки че видимо бяха под натиск от по-класните индивидуалности в тима на Лудогорец. "Соколите" поведоха изненадващо в 65-ата минута с гол на унгареца Самуел Майор, дошъл като завършек на отлична атака.

Шокът обаче не държа дълго гостите. Само три минути по-късно Александър Маринов изравни. 19-годишният полузащитник влезе като резерва и записа едва втория си мач за първия тим на Лудогорец.

Топката падна в краката му малко случайно в 68-ата минута, когато страхотно центриране на Симеон Шишков удари Чочев и отиде при тийнейджъра, който реализира отблизо.

Натискът продължи, но двуцифрения брой удари и корнери не стигнаха. Две точки си заминаха, от гледна точка на Лудогорец.

От тази на Спартак, след три поредни загуби, ремито е страхотен резултат.

И дава основания за оптимизъм във Варна след хаотичния старт на сезона с две треньорски промени.

Оптимизъм в Разград дават две новини от днешния мач.

Кайо Видал изигра първата си среща като титуляр от месец март, а друго крило - Ерик Маркус, също се завърна след контузия и изигра първите си минути за сезона.

Дир.бг