Моторист е загинал след удар в къща в Берковица, предаде БНТ.

Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.

При катастрофата мотористът получил тежки травми и починал на място.

По непотвърдена информация водачът е отказал да спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, завършила с фаталния край.

Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.

Един загина, а други четирима пострадаха при друга тежка катастрофа миналата нощ - челен удар между две коли около 00:30 часа между селата Златовръх и Патриарх Евтимово в Асеновградско.

Дир.бг