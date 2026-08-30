Моторист е загинал след удар в къща в Берковица, предаде БНТ.
Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.
При катастрофата мотористът получил тежки травми и починал на място.
По непотвърдена информация водачът е отказал да спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, завършила с фаталния край.
Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.
Един загина, а други четирима пострадаха при друга тежка катастрофа миналата нощ - челен удар между две коли около 00:30 часа между селата Златовръх и Патриарх Евтимово в Асеновградско.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Дерменджиев се бави с уволненията,е,неделя е,но утре трябва с това да започне,все пак има нарушение на гражданските свободи!