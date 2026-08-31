Новата флагманска астрономическа обсерватория на НАСА беше изстреляна в космоса от Флорида днес с мисия да проучи някои от най-големите загадки в астрофизиката и космологията, съобщава Ройтерс.

Космическият телескоп "Нанси Грейс Роман", проект на стойност около 4 милиарда долара, беше изстрелян от Космическия център "Кенеди" на НАСА на борда на ракетата "Фалкон Хеви" на "СпейсЕкс".

Телескопът е проектиран да изследва космически загадки като тъмната енергия и тъмната материя, като същевременно тества гравитацията в огромни мащаби и търси екзопланети - както се наричат планетите извън нашата Слънчева система.

Преди изстрелването имаше някои опасения относно времето, но ракетата изведе телескопа в космоса под синьо небе и няколко разпръснати облака, предаде БТА.

"Роман" ще пътува в космоса към орбитална точка, наречена точка на Лагранж 2, разположена на около 1,6 милиона километра от Земята. Мисията му е планирана за пет години, въпреки че американската космическа агенция заяви, че телескопът може да има достатъчно гориво за още пет години.

"Роман" ще надгради възможностите на други орбитални обсерватории като космическия телескоп "Джеймс Уеб", изстрелян през 2021 г., и космическия телескоп "Хъбъл", изстрелян през 1990 г.

"Това ще бъде все едно "Хъбъл" и "Джеймс Уеб" да надникват през ключалка към Вселената, докато "Нанси Грейс Роман" ще разбие вратата", заяви пред репортери в събота Никола Фокс, ръководител на Дирекцията за научни мисии на НАСА. "Ще открие десетки хиляди, може би дори 100 000 нови екзопланети", прогнозира тя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади в НАСА в неделя сутринта, за да поздрави учените, работещи по проекта.

"Какво славно изстрелване на разсъмване - каза Джаки Таунсенд, ръководител на проекта, на пресконференцията след изстрелването - Полетът беше великолепен. Постави ни точно там, където искахме да бъдем."

Астрономът Дженифър Милард обясни пред Би Би Си, че телескопът ще бъде четири пъти по-далеч от Земята, отколкото е Луната, където работят много инфрачервени космически камери, създадени да улавят това, което тя описва като "топлинна светлина". Това е, за да се гарантира, че инфрачервената светлина от Луната и Земята няма да пречи на камерите.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА, изстрелян през 2021 г., също обикаля около Слънцето на милион и половина километра от Земята, но зрителното му поле не е толкова обширно. Космическият телескоп "Хъбъл" на НАСА, изстрелян през 1990 г., обикаля на около 550 км над земната повърхност.

Милард казва, че докато "Нанси Грейс Роман" ще се вглежда във Вселената, учените също така очакват, че ще открие хиляди нови светове в нашата собствена галактика.

Телескопът е кръстен на физичката Нанси Грейс Роман, която е първият главен астроном на НАСА през 60-те години на миналия век и първата жена на поста ѝ. По време на кариерата си тя изигра важна роля за одобряването на "Хъбъл" от Конгреса на САЩ и по-късно заяви, че най-интересното му откритие е тъмната енергия.

Очаква се новият телескоп по подобен начин да революционизира нашето разбиране за Вселената, включително чрез изследване на тъмната енергия. Той има петгодишен първичен живот с цел да работи 10 години.

НАСА казва, че нейните "ясни, мащабни проучвания ще помогнат на учените да изследват тъмната енергия и тъмната материя, да открият и характеризират екзопланети, да картографират милиарди галактики, да изучават черни дупки и да изследват обекти от нашата собствена слънчева система до края на наблюдаемата Вселена".

"Една от основните ни цели в НАСА е да отговорим на въпроса: сами ли сме във Вселената? - каза Фокс на пресконференция тази сутринта - С "Нанси Грейс Роман" ще направим този гигантски скок напред, който ще ни позволи да погледнем към тези далечни, далечни светове и да започнем наистина да анализираме атмосферата около тях, за да разберем: биха могли да бъдат обитаеми?"

Милард каза, че чрез работата на телескопи като този учените се надяват да създадат "огромни космически карти" на Вселената на различни етапи. "Те ще бъдат почти като лук, така че можете да ги обелите слой по слой... и да видите как разпределението на галактиките се променя през космическото време - каза тя - Това, което искаме да направим, е да използваме това разпределение, за да се опитаме да разберем тъмната материя и тъмната енергия, защото знаем, че съществуват, виждаме техните ефекти, но какви са те, е истинска мистерия."

Дир.бг