Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.

Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите.

На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие.

Ранените са били транспортирани до болници в района.

В началото на август тази година 30-годишен мъж беше прострелян смъртоносно на улица в Берлин след спор, в който са участвали няколко души, съобщи тогава ДПА.

Медиците се опитаха да го реанимират, но той почина на мястото на инцидента в западния квартал "Шарлотенбург" съобщи полицията в Екс.

Заподозрените са избягали от мястото на инцидента, заяви говорителка на полицията. Тя не посочи колко изстрела са били произведени на площад "Харденбергплац", пред жп гара "Зоологическа градина" в Берлин. Отделът по убийства е започнал разследване.

В Берлин се наблюдава повтаряща се тенденция на инциденти, свързани с огнестрелно оръжие.

Дир.бг