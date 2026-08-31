Повече от 20 души са в неизвестност, след внезапно наводнение в части от националния парк "Гранд Каньон" в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка, цитирани от ДПА.

Наводнението е станало в събота в каньона "Брайт Ейнджъл" и в района на "Фантом Ранч".

То е причинило значителни щети в целия каньон "Брайт Ейнджъл".

Почти всички пешеходни мостове над потока "Брайт Ейнджъл" са били отнесени, добавя БТА.

Шестдесет и двама души вече са били евакуирани от "Фантом Ранч" и долната част на пътеката "Норт Кайбаб", като се планират още евакуации.

Към момента няма информация за пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете.

Дир.бг