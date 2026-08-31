Аржентинецът Мариано Навоне спечели най-голямата победа в кариерата си и хвърли първата "бомба" в тазгодишното издание на US Open.

Още в първата вечерна сесия от програмата на основната схема световният №49 събра багажа на великия Новак Джокович, който влезе в турнира в търсене на убягващата му вече от три години титла №25 в Големия шлем.

Сръбският ветеран не издържа в петсетовия дуел, продължил 4 часа и 40 минути, а Навоне вдигна победно ръце след 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

За първи път в кариерата му Джокович отпада преди трети кръг на Откритото първенство на Щатите.

Ноле обича да играе на "Артър Аш" и вчера говори за това, че всеки път влиза в тази надпревара зареден и от публиката, и от идеята да се връща за още мачове на Централния корт. Тази сутрин (наше време, в Ню Йорк бе около полунощ) обаче преживя голямо разочарование.

Първият сет продължи цели 75 минути и Навоне го спечели с тайбрек, въпреки че изостана с 0:3 на старта в геймовете с ранен пробив. Вторият също бе изключително равностоен, но 39-годишният сърбин проби при 5:5, за да нанесе важен удар. И да изравни сетовете след нов маратон - 58 минути!

В третия пак късен пробив при 4:4 даде необходимия аванс на Джокович, но вече се виждаше, че след повече от три часа на корта, тялото започва да го предава. Получи и медицинска помощ, като болки в гърба го принудиха да пие и болкоуспокояващи на корта.

Моментът, който вероятно преобърна мача в посока към аржентинеца, дойде в началото на сет №4. Джокович проби за 2:1 и сервираше да затвърди пробива. Но допусна рибрейк, показа нервни изблици и продължи да страда физически. При евентуално поемане на контрола върху сета там, можеше да се стигне до развръзка още в този сет и 3-1.

Вместо това смелият Навоне проби още два пъти за 6:2 и влезе с огромно самочувствие в петата част. Новак загуби две от трите си подавания, а другото взе след спасена точка за пробив. Нямаше съпротивителни сили и на сервиса на Мариано - взе само една точка в целия сет на негово подаване. Просто остана на корта, за да не се откаже...

Аржентинецът чака следващия си съперник от сблъсъка на Матео Беретини и Стан Вавринка, който е в понеделник вечер.

Дир.бг