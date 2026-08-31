Строителството на автомагистралата Русе - Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 г. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък от магистралата край русенското село Пейчиново, предаде БТА.

Министър Шишков напомни, че обектът е финансиран изключително със съфинансиране от Европейския съюз и го определи изключително важен инфраструктурен обект.

В момента активни строителни дейности се извършват по около 15 километра от трасето. Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти. Строителството в района е било затруднено и от особеностите на льосовите почви. Проблеми има и с отчуждителните процедури, както и с подробния устройствен план за продължението на магистралата от Бяла към Велико Търново. Шишков обаче увери, че работата по тази част от проекта продължава.

Той отхвърли твърденията, че изграждането на участъка след обхода на Бяла в посока Велико Търново може да бъде спряно, дори напротив - ще бъде забързано.

Шишков съобщи, чме очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла - Плевен, който е възложен още през 2023 г.

Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа.

"Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.

В края на май министър Шишков постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла. Тогава той отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града и изрази надежда работата да приключи предсрочно.

Финансирането на участъка Русе - Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.

Строителството на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с обща дължина 132,84 км е разделено на 3 основни участъка: участък 1: Русе - Бяла с дължина 40,14 км, като за отсечката има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж, участък 2 - Обход на град Бяла - 35,4 км, чието строителство започна през декември 2023 г. и участък 3: Бяла - Велико Търново - 57,2 км, за него през март 2025 г. Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.

Заедно с министър Иван Шишков в проверката участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, инж. Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители от "Прогресивна България", както и кметове на общини от областта.

Шишков ще участва в ранния следобед днес в град Русе в среща, която е част от инициативата на МРРБ "Регионите говорят". В нея ще се включат освен придружаващите го на инспекцията официални лица и представители на териториалните структури на министерството в област Русе.

Дир.бг