Германската икономика постепенно започва да се възстановява, но резултатите от предприетите реформи ще се усетят по-късно от очакваното. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ARD, като въпреки ниската обществена подкрепа за правителството демонстрира увереност в курса му.

Одобрението за Мерц е едва 16%, а само 13% от германците са доволни от работата на кабинета. Цели 85% заявяват обратното. Канцлерът обаче защити действията на управляващите с аргумента, че мащабните промени рядко носят популярност веднага. "Човек, който подлага страната на промени, естествено не е популярен в началото, но резултатите се броят накрая, а не по средата на пътя", заяви Мерц.

Като едно от постиженията на правителството той посочи миграционната политика. По думите му за малко повече от година показателите за миграцията са били намалени с над 60%.

Канцлерът вижда признаци за подобрение и в икономиката, която през последните години преминава през продължителен период на слаб растеж. "Виждам, че икономиката бавно се засилва. Вече имаме лек растеж. Имаме нужда от повече време, отколкото се надявах, но не се отказвам от целите и убежденията си. Ние сме страна с много шансове и трябва да ги използваме", каза той.

Според Мерц сред секторите с най-голям потенциал са занаятчийството, медицинската техника, фармацевтичната индустрия и изкуственият интелект. Именно инвестициите в нови технологии и повишаването на производителността са сред ключовите задачи пред германската икономика, която се опитва да възстанови конкурентоспособността си, пише ARD, цитирана от БНР.

Сериозна пречка обаче остават високите енергийни разходи. Петролът е с около 50% по-скъп спрямо година по-рано, което увеличава натиска върху германската индустрия и домакинствата. Мерц смята, че отварянето на Ормузкия проток би довело до незабавно понижение на енергийните цени в Германия.

Канцлерът отправи предупреждение и за политическата ситуация в Саксония-Анхалт, където "Алтернатива за Германия" (AfD) води в социологическите проучвания с около 40% дни преди изборите. Според Мерц евентуално управление на крайнодясната партия би нанесло сериозни икономически щети на провинцията и би могло да отблъсне международните инвеститори.

Дир.бг