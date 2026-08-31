Полицай пострада тежко, след като бе блъснат от 32-годишен мъж, обявен за общодържавно издирване за въоръжен грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Инцидентът е станал в петък около 16.35 часа, когато полицаи от РПУ-Провадия предприели действия по задържането на издирвания във връзка с разследване за грабеж след заплаха с пистолет и последващо принудително изтегляне и превеждане на общо 70 000 евро.

По-рано от полицията във Велики Преслав е получена информация, че издирваният е засечен с управлявания от него автомобил. Водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране и е продължил движението си.

В района на село Партизани автомобилът е забелязан от предварително позициониран екип на РПУ-Провадия. Мъжът отново не се е подчинил и е направил опит да се отдалечи, последван от полицейския екип. При достигане на изградено по маршрута контролно-пропускателно съоръжение водачът не е спрял и е блъснал с автомобила полицейски служител, намиращ се на банкета.

След удара автомобилът е напуснал пътното платно и е попаднал в крайпътна канавка. 32-годишният мъж е задържан непосредствено след това.

Пострадалият полицай е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота. За инцидента с униформения служител с причинена средна телесна повреда е образувано отделно досъдебно производство.

Беглецът от правосъдие е задържан за срок до 24 часа.

Работата по случаите продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура - Варна.

Дир.бг