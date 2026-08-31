Русия се движи по пътя към приключване на конфликта в Украйна. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на срещата си с индийския премиер Нарендра Моди в Бишкек, където се провежда форумът на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), цитиран от Интерфакс и "Газета.ру".

Разговорът между двамата лидери се фокусира върху продължаващата война, енергийната сигурност и двустранното икономическо сътрудничество.

Индийският министър-председател отново отправи категоричен призив за мир и дипломатическо решение.

"Всеки ден, прекаран във война, връща човечеството назад, а всяка стъпка към мира му дава надежда. Трябва да преминем от безкрайна война към нейното приключване - това е призивът на цялото човечество", обърна се Моди към руския държавен глава.

Индийският премиер подчерта, че Делхи подкрепя всички усилия, насочени към траен мир.

В отговор Владимир Путин заяви: "Ние се движим точно по този път."

Путин и Моди обсъдиха и разширяването на търговските отношения между двете държави, включително доставките на енергийни ресурси.

В рамките на срещата бе потвърдено и предстоящото посещение на руския президент в Индия за срещата на върха на БРИКС.

По-рано днес руският държавен глава разговаря и с китайския президент Си Цзинпин.

Дир.бг