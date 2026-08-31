Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си в социалните мрежи, в която споменава, че иранският енергиен център на остров Харг е "разбит на пух и прах", заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс и БТА.

Американският държавен глава публикува в социалните мрежи кратко съобщение, че "Харг Айлънд е разбит на пух и прах", без да представи подробности или доказателства за мащабно разрушаване на нефтения терминал. Постъп му бе придружен от видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект.

По-късно Техеран опроверга твърдението на Тръмп, а Хамид Бовард, управителен директор на Националната иранска нефтена компания, заяви: "Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни".

"Президентът обича да разнообразява малко нещата в социалните мрежи. Той би бил първият, който би казал, че не обявява военни действия в социалните мрежи, но мисля, че изпраща послание към иранците", заяви пък вицепрезидентът Джей ди Ванс, когато бе попитан за публикацията на Доналд Тръмп.

Атака срещу остров Харг, през който преди началото на войната, започнала след нанасянето на американски и израелски удари срещу Ислямската република на 28 февруари, преминаваше 90% от иранския износ на петрол, би нарушила сериозно енергийната търговия на страната и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ, отбелязва Ройтерс.

Визирайки вчерашните удари на САЩ - първите срещу Иран от края на юли - американски представител заяви, че американските сили са атакували две пускови установки на иранския остров Ларак.

Междувременно предупреждението от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз към авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над водите на Персийския залив се удължава до 30 септември. То включва Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

Дир.бг