Лионел Меси официално обяви края на своята международна кариера.

Геният от Росарио никога повече няма да облече екипа на Аржентина, а решението му идва след изиграни общо три финала на Мондиал.

Именно третият финал, този срещу Испания от Мондиал 2026 ще се окаже и последният мач за Лионел Меси с екипа на родината.

Меси използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви решението си, пишейки емоционално писмо до своите фенове и сънародници.

В него той пише, че от това решение боли, но той ясно осъзнава, че времето за това решението е дошло.

Кариерата на Меси с екипа на Аржентина продължи невероятните 21 години, от дебюта с червен картон през 2005-а, до финала на Мондиал 2026 преди малко повече от месец.

Тази кариера бе белязана от 207 мача, 125 гола, участие на 13 големи форума, световна титла и общо три финала на Мондиал, както и два трофея от Копа Америка с общо пет финала. Освен това той е и олимпийския шампион с родината си през 2008-а.

Меси не скрива, че личната трагедия и скорошната смърт на баща му са го убедили да вземе това решение, което така или иначе сериозно е обмислял от финала насам.

Ето и какво пише в писмото на Меси:

След като измина време от финала и след като обмислих внимателно, искам да уведомя всички, че се оттеглям от националния отбор...

Това бе решение, от което ме заболя, и все още ме боли до дъното на душата ми, но разбирам, че е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко от себе си, не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм давал всичко за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да чрез футбола да се гордеете, че сте аржентинци.

Не остава много време, отделните глави се затварят една по една, а това е едно от нещата, които ме нараняват дълбоко. Обичам, обичах и винаги ще обичам да бъда в националния отбор. Дадох всичко от себе си; нямам какво повече да дам, а освен това, зад мен се появяват страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат там.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа през тези 20 години. Ще ми липсва да ви чувам отвътре (от терена). Сега ще бъда просто един от вас, ще ви аплодирам и подкрепям отстрани (в добро и в лошо).

Благодаря на семейството ми, че винаги беше до мен, че ме придружаваше в това красиво, но трудно пътешествие. Благодаря на всеки треньор, съотборник и мениджър, с когото имах удоволствието да споделя това преживяване. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти.

Тръгвам си с душевно спокойствие и гордост, че ви дадох, заедно със съотборниците си, някои наистина приказни моменти. Беше невероятно да споделя това с всички вас. Обичам ви!

Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец.

Напред, Аржентина!

Дир.бг