Притеснителни новини долетяха от лагера на националния ни волейболен отбор в дните преди старта на Евроволей 2026, на който България е съдомакин.
На 1 и 2 септември родният тим трябваше да изиграе два приятелски мача срещу силния тим на Сърбия в София, но проверките изненадващо пропаднаха.
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След съобщение от страна на сръбската федерация става ясно, че причината за пропадналите мачове е вирус в редиците на българския отбор.
Единствените подробности, които се споменават са, че родният тим е уведомил сръбските си колеги за проблема, а те от своя страна са преценили да не предприемат излишни рискове в навечерието на Европейското.
Първенството на Стария континент започва на 9 септември, като груповата му фаза ще се проведе в България, Италия, Финландия и Румъния.
В българската група, която ще се проведе изцяло в София, родният тим последователно ще срещне Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша.
Сърбия пък попадна във финландската група "С", където освен срещу домакините, ще играят още с Естония, Нидерландия, Дания и Белгия.
Дир.бг
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