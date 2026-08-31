Притеснителни новини долетяха от лагера на националния ни волейболен отбор в дните преди старта на Евроволей 2026, на който България е съдомакин.

На 1 и 2 септември родният тим трябваше да изиграе два приятелски мача срещу силния тим на Сърбия в София, но проверките изненадващо пропаднаха.

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След съобщение от страна на сръбската федерация става ясно, че причината за пропадналите мачове е вирус в редиците на българския отбор.

Единствените подробности, които се споменават са, че родният тим е уведомил сръбските си колеги за проблема, а те от своя страна са преценили да не предприемат излишни рискове в навечерието на Европейското.

Първенството на Стария континент започва на 9 септември, като груповата му фаза ще се проведе в България, Италия, Финландия и Румъния.

В българската група, която ще се проведе изцяло в София, родният тим последователно ще срещне Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша.

Сърбия пък попадна във финландската група "С", където освен срещу домакините, ще играят още с Естония, Нидерландия, Дания и Белгия.

Дир.бг