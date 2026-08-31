Здравейте Шум.бг,

Обръщаме се към Вашата медия с молба да ни съдействате да се обърне внимание от страна на отговорните институции за един проблем, който може да причини инцидент, който да застигне всеки един гражданин.

През изминалата седмица с моята приятелка Габриела Стоянова се придвижвахме с детските си колички от детската площадка на новата поликлиника в града към бул. Славянски по

ул. Стилиян Чилингиров.

Малко преди да стигнем до бул. Славянски от една от къщите на улицата падна парче бетон пред нас. Мисля, че беше от долната страна на самата тераса, която се вижда на снимките. На някои места се вижда арматурата и железата на терасата, бетон липсва. Явно във времето е падал, падал.

За наше щастие не успя да ни удари, но в този случай късметът беше на наша страна.

Мисля, че къщата се намира на адрес ул. Стилиян Чилингиров 7 или 9. Вижда се на снимките, а и предвид окаяното и състояние не може да бъде сбъркана с друга. Най-вероятно е на повече от 100 години, като при всяко положение през последните 40-50 години не са и правени ремонти.

Поне така изглежда.

Та въпросът ми е дали Община Шумен обръща внимание на подобни къщи и не може ли да задължи собствениците им да укрепят, ремонтират или поне обезопасят имота си? Или ако те не могат поне общината да се погрижи.

Чакаме да стане инцидент и да сме в националните медии, за да вземем мерки ли? Подобна къща има и през няколко пресечки по-надолу.

Моля Ви да ни съдействате, това писмо да стигне до отговорните лица в община Шумен и те да предприемат действия, които да гарантират безопасното движение на гражданите в Шумен, още повече на майките с детски колички.

С уважение,

Виктория Георгиева