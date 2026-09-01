Битката за титлата в Ла Лига през този сезон очевидно ще е изключително зрелище - с голове и рецитали на атакуващия футбол, ако се съди по първите три кръга.

Барселона разби с 5:2 Райо Валекано в последния двубой от този рунд, а с това головата разлика на тима е вече 12-2. Реал е другият отбор с пълен актив от трите си мача, като неговият голов баланс е 10-2.

Съвсем нелош старт от гледна точка на неутралните фенове, обичащи резултатния футбол.

Барса изостана с гол на Серхио Камело в 12-ата минута, но още в 19-ата Рафиня изравни.

Ламин Ямал направи 2:1 само 100 секунди по-късно, а в началото на второто полувреме Флориан Лежун си отбеляза автогол. Но пак Камело върна попадение и при 3:2 мачът не бе решен.

Рафиня и Ямал се намесиха с по още един гол и направиха резултата впечатляващ. Бразилецът е вече с пет попадения в първите три кръга - нещо, което е правил само Лео Меси за Барса.

В следващия кръг и двата гранда ще имат сериозни наглед изпитания. Реал гостува на Бетис, а каталунците - на Валенсия.

Дир.бг