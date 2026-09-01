"Свидетели сме на едно пълно доминиране в обществено-политическия живот на една формация с нейния лидер Румен Радев, а нашата роля се свежда до това да бъдем прецизна и професионална опозиция. Когато имаме такова голямо мнозинство, всеки ход на опозицията е по-важен, за да се съхрани демокрацията в обществото"

Такъв коментар направи депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов в предаването "Още по темата" по Дарик.

На въпрос относно критиките на "Продължаваме промяната - Демократична България" относно съдебната реформа и влиянието на ГЕРБ и ДПС върху процесите в нея, Горанов заяви:

"Как може да се контролира съдебната власт и прокуратурата? Лично аз не контролирам никой друг освен децата ми"

Владислав Горанов акцентира и върху връзката обещания-реализация на партия "Прогресивна България":

"В хода на кампанията си Радев обещаваше на всички - всичко, тоест той говореше на честотите, на които всеки очаква да чуе нещо в ефира. Сега е изправен пред реалността да показва резултати. Когато си създал нереалистични очаквания, резултатите няма да се срещнат с тях и това води до изнервяне, което се вижда в публични участия".

Горещата тема за предстоящия президентски вот на 25 октомври Горанов коментира така:

"Президентът трябва да е обединител, а не някой, на който му е тясна президентската институция и се съревновава с изпълнителната власт"

Новината от уикенда, която излезе от ГЕРБ, бе партията на Бойко Борисов може и да не участва на изборите със собствен кандидат:

"Ако и ние се включим с тясно партиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война в дясно между нас и кандидата на т.нар. "десница", от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент. Месеци влагахме усилия да влезем в разговор за кандидатура, която да не е изразено тясно партийна, за да не се ревнува на коя партия е кандидатурата, а да отговаря на модерен президент на европейска държава. Вместо това се получи боричкане без аргументи", заяви Горанов.

Дир.бг