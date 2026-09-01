Шофьори на вариопреси и сметосъбирачи поискаха днес оставката на управителя на шуменското ОП БКС. Боклукчиите искат 40% ръст на заплатите и да работят с изправна техника.

В знак на протест те отказаха да излязат тази сутрин да чистят Шумен.

За да се избегне криза с боклука, ръководителите на БКС качиха на камионите за смет служители от другите звена на предприятието.

За среща с протестиращите в базата на предприятието малко преди 6,00 часа сутринта дойде временно изпълняващият длъжността директор Юлиян Марков. Той опита да обясни на събралите се трийсетина работници, че прави всичко, което е в правомощията му, но по отношение на възнагражденията и закупуването на нови камиони в голяма степен ръцете му са вързани от решенията на Общинския съвет.

„Заплатите ви бяха вдигнати с 5% от 1 януари и сме предложили да бъдат вдигнати заплатите на тези, които не са на минимална заплата, с още 10% от 1 август. Но 40% увеличение - това няма как да стане. Нека да бъдем разбрани, нека да бъдем отговорни като членове на обществото“, каза Марков. Той прехвърли отговорността за купуването на нови камиони за смет също на местния парламент, който на предходното си заседание е отказал да осигури финансиране.

Марков обясни още, че ваучерите за храна на служителите са били увеличени от 51,13 евро на 60 евро, но няма как да се изпълни искането за вдигане до 100 евро. По отношение на камионите за смет директорът бе категоричен, че те се проверяват редовно от специалист и излизат на работа само след подписа му.

Думите му бяха посрещнати с възгласи на неодобрение, като в един момент работниците започнаха да скандират „Оставка“. Директорът на БКС заяви, че не вижда основание да си я подава. Напротив – заплаши, че всички, които днес са отказали да изпълнят служебните си задължения, ще си понесат отговорността. Разпореди да се направи протокол с имената на протестиращите.

„Ще намерим хора, които искат да работят, но криза с боклука няма да допуснем“, каза Юлиян Марков.

В днешния или утрешния ден ще се работи за организиране на среща между недоволните служители на БКС и кмета на общината Христо Христов.

ШУМ.БГ