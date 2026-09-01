Шофьори на вариопреси и сметосъбирачи поискаха днес оставката на управителя на шуменското ОП БКС. Боклукчиите искат 40% ръст на заплатите и да работят с изправна техника.
В знак на протест те отказаха да излязат тази сутрин да чистят Шумен.
За да се избегне криза с боклука, ръководителите на БКС качиха на камионите за смет служители от другите звена на предприятието.
За среща с протестиращите в базата на предприятието малко преди 6,00 часа сутринта дойде временно изпълняващият длъжността директор Юлиян Марков. Той опита да обясни на събралите се трийсетина работници, че прави всичко, което е в правомощията му, но по отношение на възнагражденията и закупуването на нови камиони в голяма степен ръцете му са вързани от решенията на Общинския съвет.
„Заплатите ви бяха вдигнати с 5% от 1 януари и сме предложили да бъдат вдигнати заплатите на тези, които не са на минимална заплата, с още 10% от 1 август. Но 40% увеличение - това няма как да стане. Нека да бъдем разбрани, нека да бъдем отговорни като членове на обществото“, каза Марков. Той прехвърли отговорността за купуването на нови камиони за смет също на местния парламент, който на предходното си заседание е отказал да осигури финансиране.
Марков обясни още, че ваучерите за храна на служителите са били увеличени от 51,13 евро на 60 евро, но няма как да се изпълни искането за вдигане до 100 евро. По отношение на камионите за смет директорът бе категоричен, че те се проверяват редовно от специалист и излизат на работа само след подписа му.
Думите му бяха посрещнати с възгласи на неодобрение, като в един момент работниците започнаха да скандират „Оставка“. Директорът на БКС заяви, че не вижда основание да си я подава. Напротив – заплаши, че всички, които днес са отказали да изпълнят служебните си задължения, ще си понесат отговорността. Разпореди да се направи протокол с имената на протестиращите.
„Ще намерим хора, които искат да работят, но криза с боклука няма да допуснем“, каза Юлиян Марков.
В днешния или утрешния ден ще се работи за организиране на среща между недоволните служители на БКС и кмета на общината Христо Христов.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кмета да дава боклука на външна фирма и да приключим спора и цирка
Анонимен
Защо се прави внушение пред населението,това са политически интриги и игри,Шуменеца толкова ли е манипулативен,че все му пробутвате такива номера
Анонимен
Най-добре да го даде на някой братчет с външна фирма за двойна цена и да се кефят
Анонимен
Кмете колко директори смени? Кой е виновен за смените - КМЕТА. Нека си ходи час по скоро !
Майка
Как се живее с 400 евро? Жалка картина. Скотски живот.....
Анонимен
Да се уволнят всички некадърни пенсионери на общинските дружества.Пак искат да дадат почистването на външна фирма.
Анонимен
Затова и е сложен Марков, за да обявят накрая фалит и частна фирма да поеме чистенето
Влади Григовров
Доц. д-р Евгений Цанков трябва да вземе нещата в свои ръце и да се бори с корупционните практики! По политически, държавнически и управленски усет мога да го сравня само с Андрей Гюров и Георги Кандев!
Анонимен
:) Този измислен директор ....................... ще оправи нещата.