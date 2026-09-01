Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обявиха официално, че ще се кандидатират за президент и вицепрезидент.

Официалното представяне, анонсирано вчера от тях под мотото "Гюров, Кандев и аз", се проведе пред сградата на общинския исторически музей в Гоце Делчев, където и двамата са родени през 1975 г.

Церемонията откри журналистът Константин Вълков. Той посочи, че България е завивала наляво и надясно, понякога и надолу в резултат от тези завои, а според него сега е време за взор нагоре - към Пирин. Той обясни, че участва в кампанията на Гюров, защото има усещане за идея и посока, за път нагоре.

"По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България", каза в началото но словото си Кандев. По думите му той се кандидатира, защото е видял в съвместната им работа, че Гюров, че е "справедлив човек", който "не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи" и "обича България".

"Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек", обобщи Кандев.

"Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността, защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва това горе и долу, но така си говорим", каза още бившият главен секретар на МВР.

Според него Гюров предлага "един проект на богата и съвременна България, България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света".

"Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мен няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа, за мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек", завърши Георги Кандев.

"Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев", започна речта си Гюров.

По думите му по-трудният въпрос днес е защо.

"Защото страната ни, родината е нещо, което обичаме безрезервно, така както са го, така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаеха да бъде - в голямото европейско семейство. И въпреки всичко сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата", заяви той.

Гюров посочи, че има изключително много успешни българи лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти и много от тях влизат в техния инициативен комитет.

"Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат, да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме", заяви той.

"Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици, ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции", каза още той.

По думите му ги обединява убеждението, че държавата трябва да бъде "силна в подкрепа на хората, а не срещу тях" и "толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани".

"Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал - хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас", завърши Андрей Гюров.

Студентката по медицина Василена Киара, която беше лице на протестите на младите лекари за по-добро заплащане, обяви на представянето, че ще е част от инициативния комитет. Тя каза, че има молба към Гюров и Кандев да продължат да се вслушват в младите хора, както са правели като премиер и началник на МВР.

Подкрепа за тях заявиха предварително от "Продължаваме Промяната", председател на чиято парламентарна група беше Гюров и от "Демократична България".

Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии и коалиции, така и от инициативни комитети, е 22 септември.

Андрей Атанасов Гюров е роден на 31 декември 1975 г. Завършил е Природо-математическата гимназия в Благоевград, учил е икономика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", в Държавния университет "Труман" в Мисури, САЩ (1999 г.) и във Виенския университет. Работил е като кредитен анализатор в чужбина за финансови институции като американската Harris Bank и австрийската Volksbank. Преподавал е бизнес и икономика в Американския университет в България в Благоевград и в Университета за природни науки към Търговската камара на Австрия.

През 2017 г. е сред учредителите на движение "Да, България". По-късно се присъединява към "Продължаваме промяната". Избран е за народен представител последователно в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от листата на ПП в Благоевград.

През юли 2023 г. е избран от парламента за подуправител на БНБ, ръководещ управление "Емисионно".

Назначен е от президента Илияна Йотова за служебен премиер като част от т.нар. домова книга.

Георги Димитров Кандев е роден на 27 февруари 1975 г. Баща му е бил служител на МВР, а майка му - учител и директор на училище. Завършил е Природо-математическата гимназия "Яне Сандански" в родния си град. Преминал е през Школата за запасни офицери "Христо Ботев" в Плевен. Завършил е бакалавърска степен във ВИПОНД - МВР (сега Академия на МВР) със специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и магистърска степен по "Право" от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Специализирал е Националната академия на ФБР в САЩ.

Влиза в системата на МВР през 1999 г. Ръководил е сектор "Трафик на хора" в ГДБОП и сектор "Престъпления по пътищата" в Областната дирекция на МВР - София. През 2021 г. поема ръководството на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Назначен е и за полицейско аташе на България за Сърбия и Черна гора. На 24 февруари 2026 г. е назначен за заместник главен секретар, а от 27 февруари до 8 юни 2026 г. изпълнява длъжността главен секретар, която напуска в началото на кабинета "Радев".

Дир.бг