Електрически триколесен товарен мотопед без табели с пиян шофьор засече екип на полицията, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Водачът и возилото са спрени за проверка вчера малко преди 17 часа в село Средковец от екип на РУ – Каолиново. Превозното средство било без табели и не било регистрирано по съответния ред.

Управлявал го 33-годишен мъж от село Средковец. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Установени са 1,52 промила в издишания въздух. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ