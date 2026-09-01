Състезатели от България, Гърция, Албания, Кипър, Косово, Румъния, Черна гора, Молдова и Унгария са заявили участие на Балканиадата по въздушни спортове, която ще се проведе в Шумен и на летището край село Градище от 9 до 12 септември, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Очаква се в града ни да се съберат 120 състезатели. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички четири състезателни дисциплини - парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм..

Официалното откриване на Балканиадата е на 9 септември от 18:30 часа до зала „Арена Шумен“.

Основната част от надпреварите на открито ще се проведе на летището край село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм с целно кацане и полетите с ултралеки самолети. Зала „Арена Шумен“ ще приеме състезанията по авиомоделизъм.

Състезателната програма от 10 до 12 септември ще започва от 7:00 часа с парашутизъм. След това ще продължават стартовете по парапланеризъм с целно кацане, по обяд са предвидени надпреварите с ултралеки самолети и накрая са състезанията по авиомоделизъм.

Програмата включва и демонстрационни полети с балони. Те ще дадат възможност на посетителите да се докоснат отблизо до още една от разновидностите на въздушните спортове.

Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище „Градище“ ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да бъдат наблюдавани при спазване на необходимите изисквания за безопасност.

По време на четиридневната Балканиада в Шумен ще се проведе и годишната конференция по въздушни спортове.

Официалното закриване е на 12 септември от 18:00 часа, когато ще бъдат наградени победителите в отделните дисциплини.

Организатор на международното събитие е Българският национален аероклуб със съдействието на Община Шумен, Клуба за въздушни спортове „Скай – Шумен“ и Областна администрация - Шумен. Балканиадата се провежда под патронажа на кмета на община Шумен проф. Христо Христов.

ШУМ.БГ