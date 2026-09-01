БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две доставени електрически мотриси "Алстом". От днес новите влакове обслужват пътнически превози по направленията Пловдив - Свиленград, Пловдив - Асеновград, Свиленград - София и София - Перник.

С доставянето и въвеждането в експлоатация на още мотриси те постепенно ще бъдат включвани и по други направления в страната.

Първото пътуване на една от новите мотриси беше по маршрута Пловдив - Свиленград, като влакът отпътува от гара Пловдив в 05:30 ч.

Новите влакове Alstom Coradia Stream са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Договорът предвижда доставката на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години. Стойността на договора е около 452 млн. евро.

Към края на август в България вече са доставени 12 от общо 35-те мотриси, като останалите 23 трябва да бъдат доставени поетапно до април 2027 г. Общата стойност на вече доставените 12 влака е близо 155 млн. евро.

Всяка мотриса е съставена от 6 вагона и разполага с общо 325 седящи места за първа и втора класа. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове.

Мотрисите са оборудвани с климатична система, съвременна пътническа информационна система с аудио съобщения и динамични визуални дисплеи, електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди.

Предвидена е възможност за осигуряване на безжична интернет връзка. Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност и цифрова система за прецизно броене на пътниците чрез високочувствителни сензори.

Мотрисите са оборудвани и със система ETCS/ERTMS за контрол и безопасно движение по железопътната инфраструктура. Технологиите позволяват максимална конструктивна скорост от 160 км/ч. Проектът е част от по-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в България, което включва и новите влакове "Шкода", вече включени в графика на БДЖ.

Особеност на новите мотриси е, че всяка от тях носи името на българска река, водопад или извор. За природните обекти са създадени специални информационни рубрики. На влаковете има и QR кодове, чрез които пътниците могат да получат достъп до поредицата "Реки, водопади и извори в България" и да научат повече за съответното природно богатство.

Доставката на новите "Алстом" е част от най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в страната. Освен 35-те едноетажни мотриси проектите по Плана за възстановяване и устойчивост включват и други нови влакове, с които се цели поетапна подмяна на остарелия подвижен състав и подобряване на условията за пътуване с железопътен транспорт.

Дир.бг