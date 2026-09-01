Веднага, след като Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че влизат в надпреварата за президентските избори като кандидати за президент и вицепрезидент, във Фейсбук заявиха подкрепа лидерите на "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България". Предстои окончателното "Да" да вземат националните съвети на формациите.
На официалната страница на "Да, България" се появи съобщението:
"Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната.
Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес.
Изпълнителният съвет на "Да, България" ще свика заседание на Националния съвет на партията, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и Националният съвет ще вземе окончателното решение."
Лидерът на ДСБ Радан Кънев пък пусна във своя профил в социалната мрежа публикацията на Гюров и Кандев.
Лидерът на ПП Асен Василев написа: "Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта." И уточни, че Националният съвет на "Продължаваме Промяната" ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
И на какво се надяват тия смешници
Гюров и кандев да доста корумпирани
Не ни трябват тия двамата видяхме ги какво могат
А герб се скриха в миша дупка няма кой
Сега се правят опити да се види лектората на ПП и ДБ
Кои е останал
ШУМ.БГ
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Анонимен
С вас сме, педроханци!
Анонимен
Не знам Радев далие корумпиран, но всички за чиято пропаганда знам че се е застъпил до сега знам, че са много корумпирани. Като добавим, че излъга че ще бори олигархията, не бих подкрепиланетов кандидат.
Анонимен
Шарлатаните помпат мускули