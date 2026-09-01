Веднага, след като Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че влизат в надпреварата за президентските избори като кандидати за президент и вицепрезидент, във Фейсбук заявиха подкрепа лидерите на "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България". Предстои окончателното "Да" да вземат националните съвети на формациите.

На официалната страница на "Да, България" се появи съобщението:

"Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната.

Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес.

Изпълнителният съвет на "Да, България" ще свика заседание на Националния съвет на партията, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и Националният съвет ще вземе окончателното решение."

Лидерът на ДСБ Радан Кънев пък пусна във своя профил в социалната мрежа публикацията на Гюров и Кандев.

Лидерът на ПП Асен Василев написа: "Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта." И уточни, че Националният съвет на "Продължаваме Промяната" ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори.

Дир.бг