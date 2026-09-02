Отборите на ХК „Шумен 98“ при момичетата до 13 г. и до 15 г. заеха шестите места на държавното първенство по плажен хандбал за тези възрасти.

Надпреварата се проведе в Кранево. При 15-годишните момичета участваха 10 отбора, при 13-годишните - 9. Шампион и в двете възрасти стана „Свиленград“.

При 13-годишните шуменският отбор не съумя да покаже пълния си потенциал. Стефани Банкина игра болна, отсъстваха две основни състезателки Ралица Стоянова и Данира Иванова, което оказа влияние на играта на тима. Много от останалите момичета играха без смяна, а хубавото от ситуацията беше, че своя потенциал показаха с година по-малките Михаела Илиева и Ирина Жечева.

В предварителната си група тимът на „Шумен 98“ до 13 г. записа победа над тима от село Труд и загуби с 1:2 от Ловеч и 0:2 от Бяла. В мача за петото място шуменки бяха победени от Панагюрище.

Съставът на „Шумен 98“, който игра при 15-годишните, се раздаде максимално, но малки грешки го лиши от по-добро класиране. В предварителната си група отборът записа три загуби – от Калиакра, „Етър“ и „Мартен“. В последния си мач от шампионата „Шумен 98“ игра с „Бъки“ Габрово за петото място, но не спечели.

ШУМ.БГ