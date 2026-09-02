Украинският президент Володимир Зеленски смени днес командващия сухопътните войски на Украйна, назначавайки на този пост полковник Святослав Заиц, който преди това е служил в украинските десантни части, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съответният указ бе публикуван на сайта на украинския президент в момент, в който новоназначеният главнокомандващ украинската армия Михайло Драпати предприема промени във въоръжените сили на страната.

Това е поредна смяна на ключови военни постове в Украйна. В края на юли тази година украинският президент назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост - главнокомандващ на украинската армия, заменяйки 60-годишния Олександър Сирски.

Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза тогава Ройтерс.

Този ход последва отстраняването седмица по-рано от поста на технологично ориентирания реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна. Украинското общество организира мащабни протести с искане Федоров да бъде върнат на поста.

Държавният глава съобщи също, че генерал-майор Игор Скибюк ще заеме поста началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, заменяйки генерал-лейтенант Андрий Хнатов, който ще продължи да изпълнява други важни задачи в отбранителния сектор.

Дир.бг