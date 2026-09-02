Двама астронавти са прекарали близо седем часа извън Международната космическа станция (МКС) по време на космическа разходка, като са събрали проби от външната страна на станцията за изследване дали микроорганизми от вътрешността ѝ попадат върху външните ѝ повърхности и дали могат да оцелеят в условията на космоса, предаде ДПА.

Американската астронавтка Джесика Меир и френската астронавтка Софи Адено от Европейската космическа агенция (ESA) са взели проби от различни участъци от външната страна на МКС. Изследването има за цел също да установи докъде могат да се разпространят микроорганизмите, отделяни от станцията. Резултатите могат да бъдат от значение за предотвратяването на биологично замърсяване при бъдещи пилотирани мисии до Луната и Марс.

По време на разходката астронавтите са извършили и редица технически дейности. Те са инсталирали нов рефлектор, който ще подпомага ориентацията на космическите кораби при приближаване и скачване към станцията, както и са заменили камера с висока резолюция.

По време на работата извън станцията Адено за кратко е имала проблеми с движението на лявата си ръка. Според НАСА кабел, свързан със системата за отопление на ръкавицата ѝ, очевидно се е заплел и е ограничил движенията ѝ.

Проблемът е бил отстранен, преди двете астронавтки да се върнат в шлюза на Международната космическа станция, допълва ДПА.

БТА