Помощник генералният секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей пристигна в София, като проведе срещи и с премиера Румен Радев, и с президента Илияна Йотова, съобщиха от пресслужбите на "Дондуков" 1 и 2.

По време на разговора в Министерския съвет беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО.

От прессекретариата на държавния глава съобщиха, че основната цел на посещението на Скот Брей в България е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г.

Основна тема на разговора между Илияна Йотова и зам.-шефа на Алианса бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

И в двете срещи участваха и председателят на ДАНС Пламен Тончев, и председателят на ДАР Антоан Гечев.

Срещата между премиера и помощник генералния секретар на НАТО се провежда ден, след като Германия официално обвини Русия за инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг.

България подкрепи Германия в обвиненията за хибридна атака от Русия на летището в Лайпциг с позиция на Министерството на външните работи, но в нея не се споменава Москва, докато европейските лидери го направиха лично и директно.

От ГЕРБ обвиниха премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова, че мълчат по темата, а от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" настояха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради действията на Русия в Европа и рисковете пред сигурността на страната ни, произтичащи от това.

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обаче коментира, че трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая.

Дир.бг