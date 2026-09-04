Руска атака срещу украинската столица Киев рани 10 души, предизвика пожар и сериозно повреди многоетажен жилищен блок, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.

Военната администрация на града първоначално заяви, че един човек е загинал при последното нападение, но по‑късно каза, че тази информация се е оказала невярна. Ранените са 10, включително едно дете.

Местни медии съобщиха, че по‑късно нови експлозии са разтърсили града. Въздушната тревога остана в сила повече от два часа след обявяването ѝ.

Президентът Володимир Зеленски отбеляза във вечерното си видеообръщение, че руски дронове са повредили завод на Кока-кола край Киев.

"Днес руснаците удариха завод на Кока-кола с дрон. Кока-кола е такъв враг, че го подпалиха със своите "Шахеди", заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение, позовавайки се на дронове с ирански дизайн.

"Това е ясен руски сигнал към Америка. Руснаците не могат да не знаят, че това е американски обект", подчерта той.

Властите казаха, че няма пострадали при удара близо до град Бровари, източно от столицата.

Украински удар уби четирима души, включително двама медицински служители, при атака в граничната руска Белгородска област, съобщиха властите. Официалният щаб на региона, публикува в Телеграм информация, че загиналите в Шебекино, точно отвъд границата с Украйна, включват лекар, медик и семейна двойка. Трима души са били ранени.

Ръководителят на контролираните от Русия части на Донецка област в източна Украйна заяви, че трима цивилни са загинали при удари с дронове в три отделни района на региона.

Украински удар с дрон предизвика и пожар в петролен склад в руския черноморски град Сочи, съобщиха властите в Краснодарски край.

Дир.бг