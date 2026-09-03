Кметът на Шумен Христо Христов смята, че искането за провеждане на местен референдум за съдбата на Тежкия полк на датата на президентския вот е незаконосъобразно.

В становище, разпространено до общинските съветници и до медиите, градоначалникът казва следното: „Подкрепям правото на нашите съграждани да поставят на обсъждане чрез различни форми на обществено обсъждане по важни проблеми за развитието на града ни, включително чрез провеждане на местен референдум. Единственото изискване е местен референдум да бъде проведен при спазване изискванията на нормативната уредба“.

На 3 страници Христов излага подробно пречките пред провеждането на референдума едновременно с президентските избори.

Един от основните въпроси е свързан с териториалния обхват на референдума. В докладната записка е записано, че целта е „да се даде думата на гражданите на Община Шумен“, но в самия проект за решение не е посочено в какви граници трябва да се проведе допитването.

Според кмета това създава проблем при организацията на референдума и не позволява да бъдат изпълнени всички изисквания на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

В становището се посочва, че местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление. Затова според проф. Христов трябва ясно да бъде определен териториалният обхват на допитването, като се отчете и ангажираността на жителите на населените места извън Шумен с поставения въпрос.

Кметът обръща внимание и на различията между предстоящите избори за президент на 25 октомври и евентуалния местен референдум. В становището си той посочва, че референдумът ще бъде организиран от Общинската избирателна комисия – Шумен, докато за президентските избори ще бъде назначена Районна избирателна комисия. Различен е и съставът на секционните избирателни комисии – за референдума те трябва да бъдат с председател, секретар и до петима членове, а за президентския вот членовете може да са до девет.

Христов поставя акцент и върху финансирането на референдума, който трябва да се осигури от общинския бюджет. Също така кметът напомня, че избирателните списъци за местен референдум се различават от тези за изборите за президент.

Предложението за местен референдум относно строителството на терена на „Тежкия полк“ предстои да бъде разгледано от Общинския съвет на заседанието на 10 септември.

Припомняме, че предложението за провеждане на местно допитване за Тежкия полк дойде от група от 9 общински съветници, към които по-късно се присъединиха още трима. По сметки на вносителите референдумът би струвал 365 067 евро, ако се проведе самостоятелно, и 52 300 евро, ако е заедно с президентския вот.

Въпросът, на който гражданите на община Шумен се иска да отговорят е: Одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.658.583 с площ 26543 кв.м с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 метра) /бившия „Тежък полк“/?"

ШУМ.БГ