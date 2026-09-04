Австралийският тенис скандалджия Ник Кирьос вече може да се завърне на корта, след като стана ясно, че е приел едномесечно наказание заради употребата на кокаин. 31-годишният спортист даде положителен тест за субстанцията, като след това призна, че действително е употребил веществеото в нощен клуб на 20 юни, два дни преди участието си на Откритото първенство на Майорка.

След консултация с независим експерт и установяване, че става дума за употреба извън рамките на състезание, Международната организация за тенис интегритет наложи най-кратката възможна санкция.

Максималната такава бе три месеца, но в крайна сметка шампионът на двойки от Australian Open се размина само с месец, защото е приел да влезе в програма, в която да лекува проблема си.

А наказанието му влезе в сила със задна дата и на практика изтече вчера - на 3 септември.

Световният №918 също така ще трябва да върне спечелените по време на турнира в Майорка пари, равняващи се на 6570 евро.

Австралиецът е достигал до 13-ото място в световната ранглиста, но този сезон има едва четири мача на сингъл, а в последните години е измъчван от множество контузии, най-вече на коляното и китката.

Последната му поява на корта бе на "Уимбълдън", когато загуби в турнира на двойки, играейки в тандем с Александър Бублик.

Дир.бг