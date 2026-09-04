Десни израелски политици подновиха призивите за преместване на 2‑те милиона палестински жители на ивицата Газа, на фона на кампанията преди парламентарните избори в Израел през октомври, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен‑Гвир представи политическа програма, озаглавена "Разединяване 710", предвиждаща доброволна емиграция на хора от крайбрежната зона, която е до голяма степен разрушена от двегодишната война.

Подобни предложения многократно са били посрещани с остра международна критика. Според неговата канцелария планът на Бен‑Гвир цели създаването на специално министерство, както и осигуряване на споразумения с държави, които биха приели хора от Газа, заедно с финансово и организационно подпомагане за напускащите.

Според Бен‑Гвир инициативата предвижда заминаването на 250 000 души през първата година, около 1,1 милиона в рамките на три години и около 1,9 милиона в рамките на седем години. Турция, Етиопия, Демократична република Конго и арабски държави са сред страните, посочени като възможни дестинации.

Очаква се първоначалното изпълнение да струва около 3,5 милиарда долара, а над 16 милиарда допълнителни разходи са необходими за пълното осъществяване на дългосрочната програма, в зависимост от международното участие.

Досега обаче нито една държава не се е съгласила официално да сътрудничи с такива планове.

Израелски министър призова за масови убийства в Газа, хората там не заслужавали да живеят

Виж още

Израелски министър призова за масови убийства в Газа, хората там не заслужавали да живеят

"Трябва да използваме тази историческа възможност, за да постигнем историческо решение", заяви Бен-Гвир, визирайки ситуацията в Газа след войната. Според него мирните договори на Израел с палестинците от началото на 90‑те години са били "катастрофа".

Дир.бг