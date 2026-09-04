Има и трети задържан българин в Мюнхен, който е разпитван за нападението с коктейли "Молотов" срещу офиса на оръжейна фирма в града. Вчера сутринта баварската полиция задържа други двама българи.

55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти.

Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите.

Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на "Роде и Шварц" в 23:47 часа в сряда вечерта. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те са записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията.

На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката полиция открива колата. В него са били 38-годишният Димитър Т. и 28-годишната Габриела М. И двамата са от България и с адреси в района на Мюнхен.

В колата не са открити взривни устройства, допълва БНР. Полицията е претърсила автомобила - в него имало и куфари.

Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства, или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент.

Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение.

Открито е още едно устройство в германска подстанция, полицията подозира саботаж

Германската полиция подозира саботаж, след като подозрително устройство беше открито в електрическа подстанция в западния град Дормаген, предаде ДПА, като цитира изявление на властите.

Разследващите са получили писмо, в което се поема отговорност и се споменават други публично известни предполагаеми случаи в провинция Северен Рейн‑Вестфалия и в Бранденбург, каза говорител на полицията. Проучванията на подозрителния предмет, който е бил открит снощи от случаен минувач в подстанцията в Дормаген, все още не са приключили.

Възможно е да става дума за "подозрително устройство за изстрелване", каза говорителят. Според германския в. "Билд" са били открити устройства за изстрелване на самоделни ракети. В публикацията се добавя, че към устройствата са били прикрепени таймери и медни проводници. Полицията не потвърди официално тези подробности.

Полицаи проверяват и други подстанции в околните райони за подозрителни предмети, каза говорителят. Досега не са установени щети, освен в подстанцията в Бергхайм, западно от Кьолн.

Властите по‑рано съобщиха, че неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводи, за да предизвикат късо съединение във вторник. По‑късно бяха открити няколко устройства за изстрелване. Подобен инцидент се е случил няколко часа по‑рано в провинция Бранденбург. В близост до електроцентралата Яншвалде във вторник сутринта самоделни снаряди, наподобяващи новогодишни фойерверки, бяха използвани за поставяне на проводим материал към електропроводи с високо напрежение. Открити са над 10 устройства, предназначени за тази цел.

Операторът на мрежата съобщи, че не е имало прекъсване на електрозахранването. Разследващите заявиха, че смятат инцидентите в Бергхайм и Яншвалде за саботажни действия, мотивирани от антиконституционни цели.

Според в. "Билд" устройствата, открити в Дормаген, приличали на тези, намерени в Бергхайм и Яншвалде. Германският вестник ТАЦ съобщи снощи, че е получил писмо, в което се поема отговорност за инцидента в Бранденбург. Според пощенското клеймо писмото е изпратено от Северен Рейн‑Вестфалия.

Вестникът съобщи, че подателят посочва, че действа сам, дава подробни описания на използваните самоделни ракети и посочва "неизмеримите страдания", причинени от използването на изкопаеми горива, като мотив. След обстойни проверки ТАЦ подчерта, че не може да бъде установено със сигурност дали авторът на писмото е и извършителят.

Дир.бг